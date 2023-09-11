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Halı saha maçında 2 savcıyı tehdit eden uzman çavuş gözaltına alındı! Mahkemeden dikkat çeken karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

SAMSUN'da Vezirköprü ilçesinde halı saha maçında çıkan tartışmada 2 savcıyı tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan uzman çavuş hakkında verilen karar dikkat çekti.

İddiaya göre, 9 Eylül'de ilçedeki bir halı sahada oynanan futbol maçında, ilçeye bağlı Çekalan Jandarma Karakol Komutanlığında görevli uzman çavuş A.D. (25) ile avukat Ö.M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası aralarında savcıların da bulunduğu takımdakiler, tarafları dışarı çıkardı.

A.D, soyunma odası koridorunda da cumhuriyet savcıları Ş.D. ve H.Ö. ile tartıştı. Soyunma odasına giren A.D'nin tartıştığı savcıları tehdit ettiği öne sürüldü.

Uzman çavuş silah taşıyamayacak

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında A.D. hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.D, çıkarıldığı hakimlikçe "silah bulundurmamak veya taşımamak suretiyle adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

A.D'nin, avukat Ö.M.A. ile tartıştığı ve diğerlerinin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İfadesinde 'savcı olduğunu sonradan öğrendim' dedi

A. D. ifadesinde şunları kaydetti:

"Avukat Ö.F.A. ile aramızda bir gerginlik yaşandı. Kendisiyle maçtaki bir pozisyon ile ilgili konuşuyorduk, çevrede yanlış anlaşılmaya neden oldu. Sahadaki kimseyi tanımıyordum. Savcı Ş.D. bana, 'Sen ne bağırıyorsun, el kol yapıyorsun lan' dedi. Bu cümlenin o an kime hitaben söylendiğini anlayamadım. Bana elini kaldırdı ve sonradan savcı olduğunu öğrendim.

Kendisine doğru yürüdüm ve 'Sen kime 'lan' diyorsun' dedim. Beni tahrik edince yaklaştım, o esnada başka biri yanıma koşarak geldi ve bana 'Sen bana bak bana, kime cevap veriyorsun lan' dedi. Çevredeki arkadaşlar aramıza girdi ve yine sonradan kendisinin Savcı H.Ö., olduğunu öğrendim.

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