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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Samet Karadeniz’in kendisinin taklidini yaptığı videosunu paylaşarak, “Onu da çözeceğiz” dedi.

Komedyen Karadeniz, İmamoğlu’nun üslubuyla siyaset tarzını taklit ederek, "Şirinler" çizgi filminin jeneriğinin İmamoğlu tarafından seslendirilse ortaya nasıl bir tablonun çıkabileceğini anlattı.

Gösterisinde İmamoğlu’nun taklidini yapan Karadeniz, “Şirine de bizim kardeşimiz, Gargamel de bizim kardeşimiz. O bizi sevmiyor olabilir ama biz onu seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Karadeniz, Ekrem İmamoğlu’nun ağzından sıklıkla duyulan, “çözeceğiz” kelimesine vurgu yapmayı da ihmal etmedi.

İmamoğlu ise sosyal medya hesabından Karadeniz’in bu gösterisini paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına gülme emojisi koyarak, “Onu da çözeceğiz” notunu düştü.

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