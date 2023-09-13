Çaldığı bebek mamasını eteğinin altına sakladı! Hırsızlık anları kameraya yakalandı

Hatay Dörtyol'da bir markete giren kadın rafta bulunan bebek mamasını eteğinin altına gizleyerek çaldı. Garipliği hisseden market çalışanları güvenlik kamerasındaki görüntüleri izledikten sonra polise şikayette bulundu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesinde bir markette yaşandı. Market çalışanları kadındaki garipliği hissettikten sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, birlikte markete gelen 3 kadından birinin raftaki bebek mamasını alarak eteğinin içerisine sakladığını fark etti. Market çalışanları bu durumun üzerine karakola giderek konuyla ilgili şikayetçi oldu.