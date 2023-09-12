Libya'da sel felaketi

Libya'nın doğusunu etkisi altına alan sel felaketinde sahil kenti Suse'de 50 ailenin kaybolduğu bildirildi

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Suse Belediye Başkanı Vail Berik kentteki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Suse'de şimdiye kadar 50 ailenin kayıp olduğunu kaydeden Berik, kentin bir mahallesinin selin sürüklediği taşlarla tamamen dolduğunu belirtti.

Berik, söz konusu mahallede hayatta kalan birisi olabilir ümidiyle defalarca kurtarma ekibiyle dolaştıklarını ancak bir ses duymadıklarını ifade etti.

Berik ayrıca, şimdiye kadar arama kurtarma ve yardım için Suse'ye herhangi bir kuruluşun ekibinin ulaşmadığını da sözlerine ekledi.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül’de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, son verilere göre ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde can kaybının çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yükseği" olduğu ifade ediliyor.