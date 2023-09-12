BIST 8.229
DOLAR 26,87
EURO 28,83
ALTIN 1.659,61
GÜNCEL

İstanbul'da polis ekiplerinden kaçak göçmen operasyonu! 18 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Avcılar'da polis ekiplerinin bazı sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak yaptığı kaçak göçmen operasyonunda 18 kaçak göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı. abancı uyruklu şahıslar para karşılığında anlaşan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüler ile ilgili inceleme başlattı.

Avcılar’da kaçak göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan kontrolde 18 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli şahısların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmada; videoda yer alan aracın sınır illerine sık sık gidiş gelişler yaptığı belirlendi.

Plakası tespit edilen aracın A.A.A. tarafından 03.09.2023 tarihinde kiralanmış olduğu tespit edildi. Bahse konu araç dün saat 00.10 sıralarında Esenyurt ilçesinde durdurularak araç sürücüsü A.A.A. ve G.A. yakalandı.

Şahısların yapılan sorgulamasında; yabancı uyruklu şahısları bir miktar para karşılığında Edirne Lalapaşaya götürmek üzere anlaştıklarını öğrenildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine, şüpheli şahıslar ise dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekirdağ'da patlayan tüp faciaya neden oldu! Hurda deposu alev alev yandı
Tekirdağ'da patlayan tüp faciaya neden oldu! Hurda deposu alev alev yandı
"Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" diyen kadın gözaltına alındı
"Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" diyen kadın gözaltına alındı
Sevgilisinden çıplak fotoğraf isteyip kendisine silahla işkence ettiler! Sosyal medyada yayınladılar
Sevgilisinden çıplak fotoğraf isteyip kendisine silahla işkence ettiler! Sosyal medyada yayınladılar
Resmen cinayete teşebbüs! Trafikte kadın şiddeti Ankara'da kayda geçti: Erkek sürücüyü metrelerce sürükledi
Resmen cinayete teşebbüs! Trafikte kadın şiddeti Ankara'da kayda geçti: Erkek sürücüyü metrelerce sürükledi
Halı saha maçında 2 savcıyla tartışan uzman çavuş gözaltına alındı! Mahkemeden dikkat çeken karar
Halı saha maçında 2 savcıyla tartışan uzman çavuş gözaltına alındı! Mahkemeden dikkat çeken karar
Beyoğlu'nda rezil görüntü! Şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler polis ikisini de yakaladı
Beyoğlu'nda rezil görüntü! Şortlarını indirip birbirlerinin fotoğrafını çektiler polis ikisini de yakaladı
ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor
ABD'li turistler Kapadokya'da köy hayatını deneyimliyor
Cehennem gibi! Hawaii'de şimdi de yanardağ faaliyete geçti!
Cehennem gibi! Hawaii'de şimdi de yanardağ faaliyete geçti!
Kuşadası'na sahilden göçmenler böyle geldi! Botla gelip şehre dağıldılar
Kuşadası'na sahilden göçmenler böyle geldi! Botla gelip şehre dağıldılar
Hafif ticari araç kadınlara ve bebek arabasına çarptı, havaya uçurdu! O anlar kameralara yansıdı
Hafif ticari araç kadınlara ve bebek arabasına çarptı, havaya uçurdu! O anlar kameralara yansıdı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sokak ortasından kadın kaçırdılar! O anlar kamerada!
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sokak ortasından kadın kaçırdılar! O anlar kamerada!
Antalya'da go-kart faciası! Eğlenmek için bindi, kafa derisinin yarısı koptu işte dehşet anları
Antalya'da go-kart faciası! Eğlenmek için bindi, kafa derisinin yarısı koptu işte dehşet anları