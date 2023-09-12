Adana'da tefeci ve yağmacılara geçit verilmiyor! 7 kişi gözaltına alındı

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonunda tefecilik ve yağmacılık yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yağma ve tefecilik suçlarına karışıp, haksız kazanç elde ettiği belirlenen 8 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 1 milyon 750 bin TL tutarında çek, alacak-verecek ibarelerinin bulunduğu defter, 2 senet, farklı kişilere ait 2 kredi kartı, 203 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunmayan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.