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Esenyurt'ta saldırgan kapalı kadınları hedef aldı! Yoldan geçenlere saldıran kadın kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen vatandaşlara saldıran bir kadın polis ekipleri tarafından şikayet ile gözaltına alındı. Kadının saldırı anları kameralara yansıdı.

Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çevreden geçenlere saldırıyor. Çocuklu bir kadını kovalayan şüpheli, bir başka kadına ise arkadan saldırıyor. Yaşananlardan dolayı tedirgin olan mahalleli, polise haber verdi. Şüpheli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü şahidi Muhammet Emin Kılıç isimli bir vatandaş, “Sanırım haplanmıştı millete saldırdı. Özellikle kapalı kadınlara saldırdı. Çocuklu ailelere saldırıyordu. Hatta bir çocukta korkudan ağladı. Polisi aradık” dedi.

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