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Midyeci kadının itirafları gündem oldu! Bu bildiğiniz çöp

Bazı vatandaşların tükettiği midye ile ilgili sosyal medyada yayılan bir video olay oldu. Midyecinin itirafları dinleyenlerin midesini bulandırdı.

Sosyal medya gündem midyeci kadının itirafları oldu.  Bazı vatandaşların severek tükettiği midyenin 'hijyeninin' anlatıldığı video sosyal medyada adeta olay oldu.

Görüntülerdeki midyeci hazırlanma aşamasındaki midyeleri gösterip "Midye başlı başına bir çöp işte görüyorsunuz. Herkes tutturmuş bir hijyen, hijyen, hijyen... Midyenin neyi hijyen olacak? Bu bildiğiniz çöp. Çöpün içinden midyeyi alıyoruz, şimdi göreceksiniz hepsini, inceleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Devamında uyguladığı temizleme işlemini gösteren kadın "Nasıl temizleniyor onu göreceksiniz. Hijyeni size gösteriyorum şu anda. Hijyen budur. Sonuç ortada" dedi. Tepki çeken ve sosyal medyada çokça paylaşılan videoya yorum yağdı.

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