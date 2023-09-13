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Alzheimer hastası koca, karısını defalarca bıçakladı! Yaşlı kadın evde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar Bolvian'da Alzheimer hastası 89 yaşındaki şahıs karısını bıçaklayarak öldürdü. Eşini öldüren şahıs tutuklandı.

Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evdeki olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan Gazi Aysal'ın (89) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Aysal çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'ndeki evinde dün yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Sıddıka Aysal'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmiş, kadının Alzheimer hastası eşi Gazi Aysal gözaltına alınmıştı.

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