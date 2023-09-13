Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İçerde 280 kişi var

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Son dakika haberine göre içerde çok sayıda maden işçisi var... Zonguldak Valisi "İçerde 280 kişi var, sadece 4 kişi etkilendi" dedi. İşte dakika dakika göçükle ilgili tüm gelişmeler...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesi'nde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler maden ocağına girerek mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliyesi için çalışma başlattı.. İşte dakika dakika gelişmeler...

15:45 AFAD: Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir..

15:35 Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişi den canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi..

15:30 Gazeteci Yeşim Çakır: İlk belirlemelere göre içeride 14 kişi var. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı..

Çiplerinden kaç kişi olduğu sayılacak

GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını söyledi. Yeşil, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.