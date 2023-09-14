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MEDYA

Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aldığı aylık maaş dudak uçuklattı! Sinan Engin açıkladı...

BEYAZ TV'de futbol yorumlarından daha çok kavgalarıyla gündemde olan Ahmet Çakar'ın, aylık 500 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı. Sinan Engin, canlı yayında açıkladı. Ahmet Çakar içkiyi bırakıp, cuma namazlarına gitmeye başlamış... Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde "Ya Rasim Ozan Kütahyalı ya ben" diyerek stüdyoyu terk etmiş, sonraki programda ise stüdyoya gelmişti.

Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Beyaz Futbol' programında yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın efsane ismi Sinan Engin, bu kez Ahmet Çakar'la ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

343 Dijital YouTube kanalında gazeteci Serhat Ulueren'in sorularını yanıtlayan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira aldığını açıkladı.

Ahmet Çakar bu kadar parayı ne yapıyor?

Serhat Ulueren'in "Ahmet Çakar bu kadar parayı ne yapıyor? Biliyorsun Ahmet Çakar'a kayınpederinden han kaldı" dedi. Sinan Engin "Çok var onda para" deyince Serhat Ulueren, "Hazıra dağ dayanmaz" karşılığı verdi. 

Ayda 500 bin lira alıyor

Sinan Engin "Kazanıyor hoca ayda 500 bin lira para alıyor" deyince Serhat Ulueren "Kazanıyor ama sonra o adama veriyor çuvalla parayı, 'şu bahisleri oyna' diyor" dedi. Bunun üzerine Sinan Engin, "Bitti artık, bıraktı oyunları" karşılığını verdi.

Bahisi, içkiyi bıraktı cumaya gidiyor

Bunun üzerine Serhat Ulueren, "Gerçekten bitti mi, peki ya alkol?" deyince Sinan Engin bombayı patlattıp "Hiç kullanmıyor. Geçen gün gördüm cumaya gidiyordu." dedi. Serhat Ulueren, "tam adamını buldun" deyip kahkaha atınca, Sinan Engin de kahkaha attı. 

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