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POLİTİKA

Fatih Erbakan 'şeriat istiyor musunuz?' sorusuna net cevap verdi!

Son dönemde sosyal medyada Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın "şeriatın getirilmesini istiyoruz" dediği iddiaları gündem oldu. Fatih Erbakan TV 100 canlı yayınında Kübra Par'ın "Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna net cevap verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan TV100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programında son günlerde kamuoyunda sıkça gündem olan 'Şeriat' tartışmalarına değinip net ifadeler kullandı.  Kübra Par, lafı dolandırmadan Fatih Erbakan'a "Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Erbakan şeriat istemediğini söyledi. 

'Şeriatı halka soralım' dedi mi?

"Ortada geçmişte de şimdi de hiç böyle bir ifademiz yokken nereden çıktığı belli olmayan bazı trol hesaplarla böyle bir yaygara çıkarıldı." diyen Erbakan'a Kübra Par, "Yani ‘Şeriatı halka soralım’ gibi bir ifadeniz yok mu?" diye sordu. Erbakan "Yok tabii ki hiç öyle bir şey yok biz de şaşırdık hatta açıklama yaptık parti hesaplarımızdan ‘Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız dava açacağız’ diye" yanıtını verdi.

Taliban İslam'a zarar veriyor...

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ise Erbakan'a, "Taliban zihniyetine yakın bir durum var mı?" diye sorunca Erbakan, Taliban zihniyetinin İslam'a ve kendilerine uygun bir düşünce olmadığını belirtti. Erbakan sözlerinin devamında ise, "Kız çocuklarının okumasının engellenmesi, peçe takmadı diye kadına sopayla vurmak... Bunlar İslam'da yok. İslam'a da en büyük zararı zaten bunlar veriyor." ifadelerini kullandı.

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