Abisiyle mal kavgasına tutuşan Menzil şeyhi lüks çakarlı araçlarla şov yaptı

12 Temmuz'da ölen Menzil Cemaati'nin lideri “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”den sonra tarikat üçe bölünmüş ve ölen şeyhin 3 oğlu ayrı ayrı camilerde şeyhlik yapmaya başlamıştı. "Menzil'i birlikte yöneteceğiz" diyen kardeşler kısa sürede mal kavgasına tutuşmuş ve sosyal medyada birbirine girmişti. Menzil'in ana vakfı Semerkand Vakfı'nın yönetimini elinde bulunduran Muhammed Mubarek Elhüseyni'nin, çakarlı araçlarla dolu uzun konvoyu ve lüks şovu gündem oldu.

Menzil Cemaati’nin mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Ardından da oğullar arasında mal kavgası başladı. Mal kavgasının sosyal medyaya yansıması ve haber portallarına haber olmasının ardından şimdi de Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni'nin gövde gösterisi sosyal medyayı salladı.

O çakarlı lüks araçlar kime ait?

Onlarca çakarlı aracın konvoyu ile trafikte ilerleyen Muhammed Mubarek Elhüseyni'nin lüks gösterisi tartışmalara neden oldu. Aynı zamanda çakarlı araçların sivillere mi yoksa polislere mi ait olduğu da merak konusu oldu. Menzil şeyhi Muhammed Mubarek Elhüseyni'nin gövde gösterisi tepkilere neden oldu.