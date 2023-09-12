Menzil Tarikatı'nda şeyh ilan edilen 3 kardeş mal kavgasına tutuştu! 'En fazla mürid benim var' deyip
Menzil Tarikatı'nın lideri Abdulbaki Erol'un ölümünün ardından 3 kardeş de 3 ayrı camide şeyh olarak ilan edilmiş ve cemaat resmen 3'e bölünmüş, her kardeş ayrı ayrı tövbe dağıtmaya başlamıştı. “Menzil’i birlikte yöneteceğiz” diyen üç kardeş, kısa sürede mal yüzünden birbirine düştü. Mal kavgası sosyal medya savaşına dönüştü.
Menzil Cemaati'nin “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Ancak kardeşler arasındaki liderlik kavgası şimdi de mal kavgasına dönüştü.
Ölen şeyhin çocukları 3 ayrı camide kendi cemaatlerini kurup şeyhlik postuna otururken, büyük oğul Mahammed Saki, cemaatin ana omurgasını oluşturan Semerkand Vakfı'na karşı Serhendi Vakfı'nı kurup yolunu fiili olarak ayırdı. Milyarlarca liralık bir sermayeye de sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede mal kavgasına tutuştu.
'En fazla mürid benim var' deyip...
En fazla müride sahip olduğu belirtilen Muhammed Saki, cemaatin mevcut dernek ve vakıflarıyla ilişiğini kesti. Muhammed Saki, Serhendi Vakfı ile Dehlevi Yayınları’nı ve Nezir Derneği’ni kurdu. Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah ise büyük oranda birlikte hareket etmeye başladı.
Muhammed Mübarek Semerkand'ı yönetiyor
Menzil Cemaati’nin mevcut dernek ve vakıfları da bu iki kardeşin yönetimine bırakıldı. Ancak cemaatin birçok kentte bulunan külliye, dergâh ve Semerkand Vakfı’na bağlı gayrimenkulleri bölüşülemedi.