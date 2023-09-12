Menzil Tarikatı'nda şeyh ilan edilen 3 kardeş mal kavgasına tutuştu! 'En fazla mürid benim var' deyip

Menzil Cemaati'nin “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Ancak kardeşler arasındaki liderlik kavgası şimdi de mal kavgasına dönüştü.