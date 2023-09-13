'Hırsız Kızlar Çetesi' yakayı ele verdi! İstanbul'u illallah ettirmişlerdi

İSTANBUL'da Başakşehir ve Sarıyer'de girdikleri ev ve işyerlerinden çok sayıda ziynet eşyası ve binlerce lira para çalan 5 kişilik ‘hırsız kızlar’ çetesi son işlerinde yakayı ele verdi. Kızların polis ekiplerine yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir ve Sarıyer'de girdikleri ev ve işyerlerinden çok sayıda ziynet eşyası ve binlerce lira para çalan 5 kişilik ‘hırsız kızlar’ çetesi yakayı ele verdi. 7 Eylül'de Sarıyer'de bir eve giren hırsızlar 10 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar. Gelen şikayet üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken, hırsızlar 08 Eylül'de de Başakşehir'deki bir evi soydu.

Suç dosyaları kabarık çıktı!

Bu sırada bölgede çalışma yapan ekipler, şüphelileri fark edince kısa bir kovalamaca yaşandı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alından şüphelilerin suç dosyaları kabarık çıktı. Çete üyesi Şeyma U.'nun 82, Ebru U.'nun 74, Ayşe Ç.'nin 23, Sedef T.'nin 1 ve Yazgül Ç.'nin ise 17 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

17 ayrı hırsızlık olayına karıştılar

17 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kızların polise yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.