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Muğla'da dehşet verici görüntü! Otomobiliyle 3 kişiyi ezdi kuzen can verdi o anlar kamerada

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni ile iki kişiye aracıyla çarptı. Korkunç olay kameraya anbean yansırken 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Karaçulha Mahallesi’nde Murat Erdoğan ile kuzeni Bilal Erdoğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbededen sonra Murat Erdoğan olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracıyla tartışma yaşanan işyerine gelen Murat Erdoğan, kuzeni Bilal Erdoğan ile birlikte 2 kişiye kullandığı ticari aracı üzerlerine sürerek çarptı.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Bilal Erdoğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Murat Erdoğan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Korkunç olay güvenlik kameralarına yansıdı

Korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde olay yerine gelen Murat Erdoğan'ın aracını bir kadınla diğer iki kişinin üzerine sürerek çarptığı görülüyor.

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