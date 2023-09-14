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Arnavutköy'de freni boşalan tır çayırlığa uçup fabrika duvarına çarptı! Kaza anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de freni boşalan park halindeki tır çayırlığa uçtu. Çayırlık boyunca durmayan tır fabrika duvarına çarparak durabildi. Kaza anı fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Hadımköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, yokuşta park halinde olan tır freninin boşalmasıyla hareket etmeye başladı. Yokuşta hızlanan tır, önce çayırlık alana uçtu daha sonra bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere hızlanan tırın önce bir çayırlık alana uçtuğu daha sonra da duvara çarptığı anlar yansıdı.

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