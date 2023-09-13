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Cübbeli Ahmet Hoca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İmam Hatip konusunda tartıştık

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İmam Hatiplere yönelik eleştirileri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve "böyle nasıl konuşursun" dediğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Burada gündemde olan konularla ilgili konuşmalar yapan Cübbeli Ahmet program esnasında bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon üzerinden yaşadıkları tartışmayı da anlattı.

İmam Hatip'e değil düz ortaokula gönderin

Geçtiğimiz aylarda İmam Hatip okullarıyla ilgili “Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim” ifadelerini kullanmıştı.

'Cumhurbaşkanı çok sinirli' dediler ben de...

CNN Türk’te program esnasında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan telefon aldığını ifade eden Cübbeli Ahmet yaşadıkları tartışmayı şöyle anlattı:

- İmam Hatip konusunda  aradı beni. Dediler çok sinirli dedim olsun ben de sinirliyim. Çok açık konuşamam ama 15 dakika konuştuk. Böyle konuşursan 1 milyon 300 bin imam hatipli var bunlar seni sevmez dedi. Sevmesinler dedim. Ben kimse tarafından sevilmek beğenilmek için konuşmuyorum.

Nasıl böyle konuşursun...

- İfadem aşırıya kaçmış olabilir ama FETÖ işinde de 2009’da bunlar dini batıracak derken fitne çıkarıyorsun Ahmet efendi dediler, sonra haklı çıktığım gibi burada da bir ön alınsın demek istedim. Yav dedi bir Ahmet Hakan gibi imam hatiplinin programında nasıl böyle konuşuyorsun sen böyle dedi. Ben doğru bildiğimi herkesin programında konuşurum dedim

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