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Trafiğe atlayan alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı! Araçların üzerine yürüdü, yola çöktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ Çorlu'da vatandaşları rahatsız eden alkollü şahıs trafiğe daldı. Araçların üzerine yürüyen alkollü şahısın o anları kameralara yansıdı.

Muhittin Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’nde vatandaşlara rahatsızlık veren aşırı alkollü bir şahıs, bazı gençlerin tepkisi üzerine bölgeden kovalanarak uzaklaştırıldı.

Alkolün etkisinden bir türlü çıkamayan şahıs, bu kez trafikteki sürücülere sardı. Kendinden geçen şahıs, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeki araçların arasına girerek el kol hareketleri yapıp trafiği tehlikeye düşürdü.

Şahıs, can güvenliğini de tehlikeye attı. Sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, garip hareketlerde bulunan şahsı bölgeden uzaklaştırdı.

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