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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği yalanı anlattı! 'Gizli protokol yok' dedi sonra arayıp...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı gizli mutabakatın ortaya çıkmasının ardından kendisini arayan Millet İttifakı ortağı Ahmet Davutoğlu'na "Yok öyle bir şey" diye yalan söylediği ortaya çıktı. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine söylediği yalanı Fatih Portakal'ın canlı yayınında anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasından hemen önce Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli mutabakat sızınca ortaklarına yalan söylediği canlı yayında tescillendi. Kılıçdaroğlu'nun o mutabakatla, İçişleri ve Kültür Bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığı'nı Özdağ'a verdiği ortaşa çıkmıştı. 

Göz göre göre yalan söylemiş

Fatih Portakal'ın canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisine göz göre göre nasıl yalan söylediğini açık açık anlattı. Kılıçdaroğlu'nun ilk görüşmede "yok öyle bir şey" dediğini belirten Davutoğlu, aynı gün arayıp "varmış" dediğini söyledi.

'Önce 'Özdağ yalan söylüyor' dedi

Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu: "Ümit Özdağ’ın verdiği mülakattan 2 saat sonra Kılıçdaroğlu’nu aradım. 'Bu işin gerçeği nedir' diye sordum. Önce 'böyle bir şey yok, Özdağ doğru söylemiyor' dedi. Ben de 'bir açıklama yapsanız iyi olur' dedim. Bunun üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak 'böyle bir şey yok' diye açıklama yaptı."

Akşam arayıp 'varmış' dedi

"Bunun üzerine o akşam canlı yayında 'Bizim için Kılıçdaroğlu'nun ne dediği önemli, böyle birşey yokmuş' dedim. Bu yayından sonra Kılıçdaroğlu beni tekrar aradı 'böyle bir durum varmış, toplantılarda geçen birşeymiş' dedi. Ben de kendisine bundan duyduğum hayal kırıklığını ifade ettim."

'Yalan söylemiş yani' deyince...

Fatih Portakal'ın "Yalan söylemiş yani" demesi üzerine Ahmet Davutoğlu, "Ben öyle bir ifade kullanmak istemem. Ama bu yaşanmış bir tecrübedir. İnsanoğlu hata yapabilir" ifadelerini kullandı. 

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