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MEDYA

Bomba CHP kulisi! CHP'de sürpriz bir isim genel başkanlığa aday oluyor

CHP'de 'değişim' kavgaları sürerken, Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan icazeti aldı ve yarın genel başkan adaylığını açıklayacak. Ancak değişimcilere sürpriz geliyor. Özel'le aynı gün CHP'de genel başkanlık yapmış bir ismin ailesinden da sürpriz bir genel başkan adayı 'ben de varım' diyecek.

CHP'de 'değişim' kavgası sürerken gazeteci Fatih Altaylı'dan bomba bir kulis haber geldi. Özgür Özel'in yarın genel başkan adaylığını ilan edeceğini duyurmasının ardından, CHP'de sürpriz bir isim daha Özgür Özel'le aynı gün genel başkan adaylığını ilan etmeye hazırlanıyor.

Eski bir CHP liderinin ailesinden...

"CHP'de sürpriz bir genel başkan adayı ortaya çıkacak" diyen gazeteci Fatih Altaylı, o sürpriz ismin kim olduğunu söylemedi ancak şöyle tarif etti: "CHP geleneğinden geliyor. Eski bir CHP genel başkanının ailesinden. Kamuoyunda tanınan saygın bir isim. Siyaset sahnesinde ilk defa göreceğiz."

Cuma günü açıklayacak...

Fatih Altaylı, sürpriz ismin genel başkan adaylığını, Özgür Özel'le birlikte cuma günü yani yarın açıklayacağını da duyurdu. Fatih Altaylı'nın bahsettiği ismin kim olduğu merak edildi. 

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