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İzmir'de uyuşturucu tacirleri narkotik köpeklerine takıldı! Zulalanmış uyuşturucular böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İzmir Ödemiş'te şüphe ile durdurulan takside narkotik polis ekiplerinin narkotik köpekleri ile yaptığı aramada otomobilin gizli bölmesine zulalanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ilçesinde bir takside uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından durdurulan takside narkotik köpeği arama yaparken, aracın bagaj kısmına tepki gösterdi. Polis ekiplerince kontrol edilen bagajda, 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gizlediler ama narkotiği hesaba katmadılar

Öte yandan Çeşme ilçesinde de çalışma yürüten Narkotik ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen plakalı aracı durduran ekipler, yine narkotik köpeği ile araçta arama yaptı.

Köpeğin tepki gösterdiği vites kutusunun yanındaki alanı kontrol eden polis ekipleri, buraya gizlenmiş maddeleri yakaladı. Gizli bölmeden 46 gram skunk esrar, 6 gram kokain ve 5 gram MDMA maddesi ele geçirildi.

Her iki olayda da gözaltına alınan toplam 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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