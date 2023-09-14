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Diyarbakır annelerinden biri daha sevindi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kavuşma anı videosuyla duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu bir terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, teslim olan örgüt mensubunun ailesiyle kavuştuğu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Diyarbakır annelerinin çığlıkları yankılanmaya devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha bölücü terör örgütünden kaçarak teslim oldu, annesiyle buluştu. Diyarbakır annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde terör örgütü mensubu H.Ç., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Yerlikaya, teslim olan örgüt mensubunun ailesiyle kavuştuğu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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