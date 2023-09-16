Antalya'da korkunç kaza! Otomoil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki yolcun otobüsüne çarptı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansırken otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ve otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, yolcu otobüsündeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilin 3 şeritli yolda kontrolden çıkıp adeta otobüsün altına girdiği anlar ile kadın yolcunun çarpmanın etkisiyle savrulup şoförün yanına düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkii yakınlarında meydana geldi. Akseki yönünden Seydişehir yönüne giden Ali N. idaresindeki 42 DCZ 32 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Fatih Saygılı (28) idaresindeki 57 ABN 021 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobilin üç şeritle yolda kontrolden çıkıp önce orta şeride sonra da otobüsün şeridine geçip adeta altına girdiği kazada yolcu otobüsünün otomobili yaklaşık 95 metre sürüklendi. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 18 yolcudan 4 yolcu ve muavin hafif yaralandı. 112 Acil Servis'e yapılan kaza ihbarı üzerine trafik, jandarma ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Akseki Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtan Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan otomobil sürücüsünün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün Konya'ya gitmek için Antalya'dan hareket ettiği, kaza anında otobüsün sürüklediği otomobilin ateş aldığı ve otobüste bulunan yangın söndürme tüpü ile söndürüldüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anları yolcu otobüsünde bulunan güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Otobüsün kendi şeridinde ilerlediği anlarda otomobilin bir anda otobüsün üne çıkması ve altına girmesi saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle ön koltukta oturan bir kadın yolcunun da yerinden savrularak şoförün yanına düştüğü anlar da kayda girdi. Şoförün bir yandan otobüsü kontrol etmeye çalışıp üzerine doğru gelen kadını koluyla durdurmaya çalışması da kayıtlara girdi.