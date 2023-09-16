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Fatih Portakal 'yanar döner bir parti zaten' dedi! İYİ Partililer küplere bindi!

Sözcü TV ana haberi sunan Fatih Portakal, Mart 2024 seçimlerinde her ilde aday çıkacağını ilan eden İYİ Parti'ye ateş püskürmeye devam ederken, İY Partilileri çıldırtacak açıklamalarına devam ediyor. Önceki gün "Siz rahat olun Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak" diyen Fatih Portakal dün de "İYİ Parti Yanar döner bir parti zaten" dedi. İYİ Parti'den "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabası" cevabı geldi.

Gazeteci Fatih Portakal'ın siyasetin açık açık taraf tutan ve eleştiri ile hakareti birbirine karıştıran yayınları devam ediyor. İYİ Parti'nin tüm şehirlerde kendi adayını çıkarma kararına yönelik ağır eleştiriler getiren Fatih Portakal ile İYİ Parti yönetimi birbirine girdi.

Fatih Portakal dün Ana Haber bülteninde İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararıyla ilgili yorumları İYİ Parti'lileri kızdırdı. Fatih Portakal'ın konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Hep diyorum zaten yanar döner bir parti!

"İYİ Parti'ye hiç kimse de güvenmez. Hiç kimse de gitmez. Zaten hep diyorum zaten yanar döner bir partiden bahsediyorum. Güvenmiyorum İYİ Parti'ye de. O 81 il kararına da çok fazla itibar etmiyorum. İletişim yolu bulacaklardır diye tahmin ediyorum."

Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu...

Portakal'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise, ünlü gazeteciye "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır" ifadelerini kullandı. Poyraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük

"Basın, ifade ve düşünce özgürlüğü tamam. Eleştiri karşısında eleştiriye tahammül de siyasi sorumluluğun parçasıdır. O da tamam. Aşağıdaki video ise küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır. Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük."

Mesleki ahlak yoksunu bu zat...

"Ekranda kamusal bir görev yerine getirdiğini unutup dönemsel kariyer planlaması yapan bu hadsiz İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i , yöneticilerini, teşkilatlarını, oy veren seçmenini aşağılama cüreti göstermiştir. Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır." 

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