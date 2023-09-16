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Yol ve kavgasından ortalığı birbirine kattılar! Polise direnen alkollü sürücü gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kadıköy'de iki otomobilin yol verme kavgası büyüyünce ortalık karıştı. Birbirlerinin araçlarına zarar veren sürücülere polis müdahale etti. Alkolmetreye üflemeye direnenen alkollü sürücü gözaltına alındı.


Olay, saat 03.00 sıralarında Caddebostan üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGG 025 plakalı otomobil sürücüsü Aydın Kaya ile 34 SV 6058 plakalı otomobil sürücüsü Can Akşahin yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine otomobillerini sağa çeken sürücüler birbiriyle yüz yüze tartışmaya başladı.

Aydın Kaya’nın iddiasına göre, Can Akşahin ile tartışırken trafik ışıklarında tanımadığı kişilerin otomobiline saldırması sonucu otomobilinin arka camı kırıldı. Can Akşahin ise avukat olduğunu belirterek Kaya’nın yolda kontrolsüzce seyrettiğini ve kız arkadaşı yanında olmasına rağmen küfürler savurduğunu savundu.

Aydın Kaya polisin alkol testi için uzattığı kontrol cihazına üflememesi ve kendinin mağdur olduğunu tekrar tekrar dile getirmesi sonucu polis Aydın Kaya’yı gözaltına aldı. Bostancı polis karakoluna götürülen Kaya hakkında yasal işlem başlatıldı.

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