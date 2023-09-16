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Adana'da sahte içki operasyonu! Ev içki fabrikası çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin şüpheli bir ikamete yaptığı operasyonda 6 bin 270 litre ve 65 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ile 3 bin 853 adet cinsel emtia ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üretimi yapıldığı ve gümrük kaçağı içki bulunduğu belirlenen adreslere farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi.

Yapılan baskınlarda 6 bin 270 litre ve 65 şişe sahte içki, içki yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ile 232 içki kiti ile 3 bin 853 adet cinsel emtia ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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