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Mersin'de feci kaza! Çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 RS 461 plakalı çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen 42 AFP 16 plakalı pikap çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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