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İstanbul'un göbeğinde kadını darp edip zorla araca bindirdiler! O anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında bir kadınla tartışan 2 şahıs kadını önce darp edip müdahale eden vatandaşlara aldırmadan kadını zorla araca bindirip götürdü.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 erkek şahıs, kadını sokak ortasında darp etti.

Sesleri duyarak sokağa çıkan mahalle sakinleri engel olmaya çalışsa da saldırganlar, çevreye hakaretler savurdu. Gelen tepkiler üzerine erkek şahıs, darp ettiği kadını zorla araca bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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