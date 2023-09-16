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Bursa'da girdiği dükkandan hırsızlık yapan hırsız kredi kartıyla alışveriş yaptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bursa Nilüfer'de çiğköfte dükkanından cüzdan çalan hırsız çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan çiğköfteciye gelen hırsız, işyeri sahibi Ahmet Vurgun’un dışarı çıkmasını bekledi, Ahmet Vurgun dükkandan çıktığı anda hırsız çekmecede bulunan cüzdanı çaldı.

Dükkan sahibi Ahmet Vurgun,”Çay molası vermek için kapıya çıkmıştım, hırsız da karşı tarafta oturup benim çıkmamı bekliyormuş. Ben dükkandan çıktıktan sonra hırsız içeri girip ilk başta içerisini kontrol etmiş."

"Sonrasında tezgahın arkasına geçip cüzdanımı çalmış. Cüzdanımın çalındığını telefonuma gelen kredi kartı harcama bildiriminden öğrendim. Yaklaşık 10 bin lira zararım var. Yetkililerden gereğinin yapılmasını rica ediyorum.”dedi.

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