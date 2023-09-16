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Elazığ'da park halindeki otomobil ateş topuna döndü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Elazığ Karakoçan'da park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil ateş topuna döndü.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Bir oto tamirci dükkanının önünde park halinde bulunan araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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