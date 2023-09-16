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Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun devrekani ilçesinde iki katlı ev alev alev yandı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Uluçay’a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrekani Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın diğer evrelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında
2 katlı ahşap ev, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan evin boş olduğu öğrenildi.

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