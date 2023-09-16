CHP İzmir Kongresi'nde Özgür Özel protesto edildi! 'Beni Soylu susturamadı, size talimat veren de susturamaz...'

CHP'nin İzmir İl Kongresi'nde kavga çıktı. Özgür Özel konuşmaya başlayınca gençler "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Özgür Özel, "Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz" dedi. Ardından çarşaf liste-blok liste kavgasında ortalık karıştı. Özgür Özel'in aday olarak katıldığı ilk kongrede yaşananlar an be an kameralara yansıdı...

Genel Başkanlığa aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde kavga çıktı. Çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıktı, toplantıya ara verildi. Daha sonra kürsüye çıkan Özgür Özel konuşurken "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Özgür Özel, "Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz" dedi.

Özel ve Öymen konuştu...

Fuar İzmir'de düzenlenen kongre, parti genel başkanlığı için adaylıklarını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel ve Örsan Kunter Öymen, milletvekilleri ve delegelerin katılımıyla başladı. Divan başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre'nin seçildiği kongrede genel başkan adayları Özel ve Öymen birer konuşma yaptı.

Özel'e: 'Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu'

CHP Genel Başkanlığı için dün adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin İzmir İl Kongresi'nde kürsüdeydi. "Sandığı yeniden umut haline getirmek gerektiğini" söyleyen Özel'in konuşması sırasında salondan "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları yükseldi.

Bu talimatı veren beni susturamaz

Gençlere seslenen Özgür Özel, "Gençler kim dediyse 'Bunu yapın' diye, yapmayın. Benim konuşamama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz" dedi. Özel daha sonra konuşmasına devam etti.