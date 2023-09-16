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Antalya'da besihanede büyük yangın! Hayvanlar kurtarıldı besihane kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kişiye ait bir besihanede 2 bin balya saman yandı. Kullanılamaz hale gelen besihane söndürülürken hayvanlar kurtarıldı.

Yangın Yeniköy Mahallesi Merkez Sokakta yaşandı. Mehmet Camız isimli vatandaşa ait besihanede yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Orman İşletme Müdürlüğü Yangın ekiplerini alarma geçirdi.

Çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alınırken, iş makinesinin de yardımıyla besihanede bulunan saman balyaları aktarılarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangın başladığında besihanede bulunan büyükbaş hayvanlar, besihane sahipleri tarafından yangının olduğu yerden dışarı çıkarılıp uzaklaştırılırken, besihanede bulunan saman balyaları tamamen yandı.

Besihanede 2 bin dolayında saman balyasının zarar gördüğü, besihanenin de kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Yangında tolam zararın 500-600 bin lira dolayında olduğu tahmin ediliyor.

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