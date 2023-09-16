BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
GÜNCEL

MSB Mehteran Birliği ve TSK Armoni Mızıkası'ndan 100. Yıl Marşı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Gaziler Günü etkinliğinde 100. Yıl Marşı’nı seslendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, gaziler ve yakınları katıldı.

Törende, TSK Armoni Mızıkası ve MSB Mehteran Birliği verdiği mini konserde, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin bandoları TRT ses sanatçıları Özlem Üngör ve İlker Gökkaya ile birlikte gaziler için 100. Yıl Marşı’nı seslendirdi.

MSB sosyal medya hesabından MSB Mehteran Birliği ve TSK Armoni Mızıkası’nın seslendirdiği 100. Yıl Marşı paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:
“Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz, her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sultangazi'de saniyelik hırsızlık! Araçtan 5 bin lira değerinde ürün çalındı
Sultangazi'de saniyelik hırsızlık! Araçtan 5 bin lira değerinde ürün çalındı
Elazığ'da park halindeki otomobil ateş topuna döndü!
Elazığ'da park halindeki otomobil ateş topuna döndü!
İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 20 kilo 'skunk' ele geçirildi
İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu! 20 kilo 'skunk' ele geçirildi
Mersin'de feci kaza! Çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Mersin'de feci kaza! Çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi öldü
Bursa'da girdiği dükkandan hırsızlık yapan hırsız kredi kartıyla alışveriş yaptı!
Bursa'da girdiği dükkandan hırsızlık yapan hırsız kredi kartıyla alışveriş yaptı!
İstanbul'un göbeğinde kadını darp edip zorla araca bindirdiler! O anlar kameraya yansıdı
İstanbul'un göbeğinde kadını darp edip zorla araca bindirdiler! O anlar kameraya yansıdı
Adana'da sahte içki operasyonu! Ev içki fabrikası çıktı
Adana'da sahte içki operasyonu! Ev içki fabrikası çıktı
CHP'yi kurtaracak isim Muharrem İnce'dir! Canlı yayında konuştu...
CHP'yi kurtaracak isim Muharrem İnce'dir! Canlı yayında konuştu...
Antalya'da korkunç kaza! Otomoil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Antalya'da korkunç kaza! Otomoil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Yol ve kavgasından ortalığı birbirine kattılar! Polise direnen alkollü sürücü gözaltına alındı
Yol ve kavgasından ortalığı birbirine kattılar! Polise direnen alkollü sürücü gözaltına alındı
Fatih Portakal 'yanar döner bir parti zaten' dedi! İYİ Partililer küplere bindi!
Fatih Portakal 'yanar döner bir parti zaten' dedi! İYİ Partililer küplere bindi!
Malatya'da hasarlı 9 bina kontrollü şekilde aynı anda yıkıldı
Malatya'da hasarlı 9 bina kontrollü şekilde aynı anda yıkıldı