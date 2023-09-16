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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yolunda resti çekti: Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti. Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi havaalanında, Avrupa Parlamentosu'nun son Türkiye Raporu'na tepki gösterip, "AB, Türkiye'den kopma çabasında. Gerekirse AB ile yollarımızı ayırabiliriz" dedi.

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor. Erdoğan ABD'ye yola çıkmadan önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve  Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı vurgulanan rapora Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Erdoğan, "Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırırız" dedi.. İşte o açıklamadan satır başları...

Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde

- (AP Türkiye Raporu) Benim düşüncem net. Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz.

AP Türkiye Raporu'nda neler vardı?

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan ve "Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin 'mevcut koşullar içinde' yeniden başlatılamayacağı belirtilen 2022 yılı raporu 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili çekimser oy kullandı. 
- Temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi konularda eleştirilere yer verilen rapora "Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmayı" içeren değişiklik önergesi ise 460 oyla reddedildi.
- Türkiye'nin, dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etme çabaları takdir edildi, AB Komisyonu'na Türkiye'ye daha fazla destekte bulunma çağrısı yapıldı.
- Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi.

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