Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yolunda resti çekti: Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitti. Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi havaalanında, Avrupa Parlamentosu'nun son Türkiye Raporu'na tepki gösterip, "AB, Türkiye'den kopma çabasında. Gerekirse AB ile yollarımızı ayırabiliriz" dedi.

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyor. Erdoğan ABD'ye yola çıkmadan önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı vurgulanan rapora Erdoğan'dan çok sert tepki geldi. Erdoğan, "Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırırız" dedi.. İşte o açıklamadan satır başları...

Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde

- (AP Türkiye Raporu) Benim düşüncem net. Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. AB'nin Türkiye'den kopuş hamleleri yaptığı bu dönem içerisinde değerlendirmelerimizi yaparız. Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz.