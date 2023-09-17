Barış Yarkadaş iddialı konuştu: Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım

CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş CHP genel başkanlığına aday olan Özgür Özel için iddialı konuştu. Yarkadaş, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" dedi.

Dün yapılan CHP İzmir İl Kongresi’nde yumruklar konuştu. Kongreye katılan CHP grup başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik sözlere “Beni Soylu susturamadı” diyerek tepki gösterdi.

Olaylı kongre ve adaylığını açıklayan Özel'in durumu, tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programında masaya yatırıldı.

CHP'de değişimcilerle Kılıçdaroğlucular arasındaki delege dengesini soran Par'a Yarkadaş, "Partide, değişimci olarak kendini ifade eden grubun 350-400 arasında oy alabileceğini düşünüyorlar." dedi.

Par'ın "Bir sürpriz olur mu?" sorusu üzerine Yarkadaş "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım" ifadelerine yer verdi.