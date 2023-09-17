Adana'da DEAŞ operasyonunda 17 şahıs yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu
Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Adana’da Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Öte yandan, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.