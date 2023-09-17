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'Saldırmıyor korkmayın' dediği ayılar tarafından saldırıya uğradı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Bitlis Tatvan'da Nemrut Krater Gölü yakınlarında kamp yapan bir kişi ayıları videoya aldığı esnada ayıların saldırısına uğradı.

Nemrut’ta kamp yapan vatandaşlar, cep telefonları ile civarda bulunan ayıları görüntülemek isterken, bir anda ayının saldırısına maruz kaldı. Cep telefonu ile ayıların videosunu çeken kampçı aynı anda anons da yaparak, ayıların kimseye saldırmadığını belirtti.

Kamp yapan vatandaş, ayıların çadırlara gelebilme ihtimalinden bahsederek, korkmaya gerek olmadığını söyledi. Ayıların saldırmadığını ve zarar vermediğini de ifade eden kampçıya tam da o sırada ayı saldırdı. Kampçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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