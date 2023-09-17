BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
YEREL

Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı!

İstanbul Sarıyer’de hasta almaya giden ambulans ile karşı şeritten gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sarıyer Bahçeköy orman yolunda gece saat 01.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Özden Öney idaresindeki 34 DER 997 plakalı ambulans ile karşı şeritten gelen Emircan Türkoğlu idaresindeki 34 ATA 021 plaka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına çıkan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kazadan sonra polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada her hangi bir yaralanama olayı görülmedi. Olay anı ambulansın araç içi kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Melissa Vargas'tan Bulgaristan maçına damga vuran hareket! Her şey 2 saniye içinde oldu
Melissa Vargas'tan Bulgaristan maçına damga vuran hareket! Her şey 2 saniye içinde oldu
Arnavutköy'de kontrolden çıkan ticari araç ve motokurye çarpıştı!
Arnavutköy'de kontrolden çıkan ticari araç ve motokurye çarpıştı!
Vapurda yolcu, bir başka yolcunun saçını çakmakla yaktı
Vapurda yolcu, bir başka yolcunun saçını çakmakla yaktı
Gözü dönen İBB personeli, belediye aracıyla vatandaşı ezdi! O anlar kameralara yansıdı
Gözü dönen İBB personeli, belediye aracıyla vatandaşı ezdi! O anlar kameralara yansıdı
Barış Yarkadaş iddialı konuştu: Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım
Barış Yarkadaş iddialı konuştu: Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım
Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı!
Kastamonu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yolunda resti çekti: Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD yolunda resti çekti: Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz...
CHP İzmir Kongresi'nde kavga çıktı! Masalar, sandalyeler devrildi polis araya girip sakinleştirdi
CHP İzmir Kongresi'nde kavga çıktı! Masalar, sandalyeler devrildi polis araya girip sakinleştirdi
CHP İzmir Kongresi'nde Özgür Özel protesto edildi! 'Beni Soylu susturamadı, size talimat veren de susturamaz...'
CHP İzmir Kongresi'nde Özgür Özel protesto edildi! 'Beni Soylu susturamadı, size talimat veren de susturamaz...'
Antalya'da besihanede büyük yangın! Hayvanlar kurtarıldı besihane kullanılamaz hale geldi
Antalya'da besihanede büyük yangın! Hayvanlar kurtarıldı besihane kullanılamaz hale geldi
MSB Mehteran Birliği ve TSK Armoni Mızıkası'ndan 100. Yıl Marşı!
MSB Mehteran Birliği ve TSK Armoni Mızıkası'ndan 100. Yıl Marşı!
Sultangazi'de saniyelik hırsızlık! Araçtan 5 bin lira değerinde ürün çalındı
Sultangazi'de saniyelik hırsızlık! Araçtan 5 bin lira değerinde ürün çalındı