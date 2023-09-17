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Melissa Vargas'tan Bulgaristan maçına damga vuran hareket! Her şey 2 saniye içinde oldu

2024 Paris Olimpiyat elemelerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Melissa Vargas önce müthiş bir refleks gösterip ayağıyla topu çıkardı, ardından yerden kalkıp çok zor bir hücumda sayıyı aldı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Takımım başarılı pasör çaprazı Melissa Vargas, sadece smaçlarıyla değil savunmasıyla da göz kamaştırıyor.  Maçın ilk seti oynanırken Vargas'ın hareketi büyük alkış aldı. 

İnanılmaz bir refleksle topu ayağıyla çıkaran Vargas, hemen sonrasında ayağa kalkıp smaçla takımına sayı kazandırdı.

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