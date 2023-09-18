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İstanbul'da belediye aracının ayağını ezdiği kişinin 5 parmağı kesildi

İstanbul'da, belediye temizlik aracıyla ayağı ezilen ve 10 günde 7 ameliyat geçiren Celal Sönmez, 5 parmağını kaybetti.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, resmi plakalı temizlik aracıyla önce vatandaşın aracına çarptı ardından sürücünün ayağını ezdi. 

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaşın sol ayağındaki 5 parmağı ameliyatla kesildi. Araç sürücüsü ile İBB personeli arasında yaşananlar araç içi kameraya yansıdı.

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