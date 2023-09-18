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Denizde dehşet! İstanbul'da Kadıköy motorunda kavga çıktı!

Kadıköy açıklarındaki bir motorda henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde Kadıköy İskelesi'nden hareket etmekte olan bir motorda meydana geldi. Vapurdaki yolcular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Vapur hareket ederken meydana gelen olayda kavganın ortasında kalan kadınların çığlıkları iskeleden duyuldu. Vapurdaki kavga iskeleden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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