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İstanbul Kadıköy'de bir kadın ip bikiniyle sokağa çıktı! Vatandaş tepki gösterdi işte o anlar...

İstanbul Kadıköy'de sokak ortasında ip bikiniyle gezen kadın ile vatandaşlar arasından tartışma çıktı. Polis geldi, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Kadıköy'de meydana gelen olayda, bir kadının ip bikini ile sokakta dolaşması çevrede şaşkınlıkla karşılandı. Olayın ardından çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hızla olay yerine ulaştı.

Vatandaşlar ile kadın arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kadın, polis memurlarının kendisini "psikolojisi bozuk" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Polis memuru ise, "Burası halka açık bir alan ve bu tür kıyafetlerle dolaşmak kabul edilemez" şeklinde yanıt verdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Olayın ardından, kadının giydiği ilginç kıyafet ve yaşanan tartışma, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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