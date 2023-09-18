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Çocuğum taciz ediliyor' diye masaj salonu bastı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

İSTANBUL’da yaşayan bir baba, Malatya’da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca deliye döndü. Çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla Malatya’daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden adam, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir adam bir süre önce eşiyle ayrıldı. Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adamda İstanbul’da yaşamaya devam etti.

5 yaşındaki çocuğum taciz ediliyor

Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi. Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi. Öfkeli baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.

Dehşet anları kamerada!

İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı

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