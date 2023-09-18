İstanbul'da yine metrobüs arızası! Yolcular yine inip yürüdü!

Üsküdar'da seyir halindeki metrobüsün arızalanması nedeniyle araçtan inen yolcular durağa yürüyerek gitti.

Sögütlüçeşme'den hareket eden metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Durağı'na gelmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı.

Arıza nedeniyle bir süre bekleyen yolcular, daha sona araçtan inerek durağa doğru yürümeye başladı.

Metrobüste yaşanan arıza nedeniyle araçtan inenlerin yürüyerek durağa gitmeleri, bazı yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi.