Şanlıurfa'da hasta yakınları 1'i kadın 3 doktoru darp etti!

Şanlıurfa'da acil serviste görevli 1'i kadın 3 doktor hasta yakınları tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. İddiaya göre acil serviste görevli doktorlar ile hasta yakınları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada biri bayan 3 doktor darp sonucu yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Meslektaşlarının aynı hastanede tedavi ettiği doktorların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.