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Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: İyi kandırmışsınız bizi

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, seçim yenilgisi sonrası birbirlerine düşen CHP ve İYİ Parti'ye tepki göstererek, " Değişimin peşinden o kadar gitmişiz ki yapılan o kalp işaretleri ev ziyaretleri. Hepsi yalan" dedi.

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, dün akşam sunduğu haber bülteninde CHP ve İYİ Parti'ye sitem etti.

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP ve İYİ Parti'den gelen açıklamalara tepki gösteren Portakal, kandırıldığını söyledi. 

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