Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü kontrolden çıktı! Devrilme anı kameralara yansıdı
İstanbul Başakşehir Güvercintepe'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü rampadan çıkamayarak devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Başakşehir Güvercintepe'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi.
Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.
5 kişi yaralandı
Kazada, otobüsteki biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.