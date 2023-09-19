BIST 7.775
DOLAR 27,03
EURO 28,90
ALTIN 1.681,81
GÜNCEL

Başakşehir'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü kontrolden çıktı! Devrilme anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir Güvercintepe'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü rampadan çıkamayarak devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir Güvercintepe'de rampadan çıkamayan İETT otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi.

Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde rampadan çıkamayan otobüsün geri geldiği ve ardından yol kenarındaki korkuluklara çarparak kayıp devrildiği görülüyor.

5 kişi yaralandı

Kazada, otobüsteki biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hamsi 40 liraya düştü, tekneler fiyat yükselsin diye balık avına çıkmadı! 40 liralık hamsi 150 TL olsun diye...
Hamsi 40 liraya düştü, tekneler fiyat yükselsin diye balık avına çıkmadı! 40 liralık hamsi 150 TL olsun diye...
Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Kargoya verilen oyuncakların içine saklanmış uyuşturucu çıktı
Zehir tacirlerinin uyuşturucu sakladığı yer ağızları açık bıraktı! Kargoya verilen oyuncakların içine saklanmış uyuşturucu çıktı
Azerbaycan, Karabağ'a askeri operasyon başlattı! Tek hedef Ermeni askeri varlıkları...
Azerbaycan, Karabağ'a askeri operasyon başlattı! Tek hedef Ermeni askeri varlıkları...
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a 'terör' operasyonu başlattı! Hedef Ermeni askeri varlıkları...
Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a 'terör' operasyonu başlattı! Hedef Ermeni askeri varlıkları...
Şanlıurfa'da hasta yakınları 1'i kadın 3 doktoru darp etti!
Şanlıurfa'da hasta yakınları 1'i kadın 3 doktoru darp etti!
Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: İyi kandırmışsınız bizi
Fatih Portakal'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: İyi kandırmışsınız bizi
Ankara'da başıboş köpekler ayıya saldırdı! O anlar kameralara yakalandı
Ankara'da başıboş köpekler ayıya saldırdı! O anlar kameralara yakalandı
Doğu Perinçek ve Cem Toker birbirine girdi! Hiç ailecek Çin'e yerleşmek isteyen var mı?
Doğu Perinçek ve Cem Toker birbirine girdi! Hiç ailecek Çin'e yerleşmek isteyen var mı?
Erdoğan PBS sunucusunu tersledi! Bu sizi neden ilgilendiriyor?
Erdoğan PBS sunucusunu tersledi! Bu sizi neden ilgilendiriyor?
Motosikletten düşen alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı! "Bana komplo mu kuruyorsunuz?"
Motosikletten düşen alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı! "Bana komplo mu kuruyorsunuz?"
Fatih Portakal'dan zehir zemberek İYİ Parti çıkışı! Yanardöner siyaseti bırakın, haddinizi bilin
Fatih Portakal'dan zehir zemberek İYİ Parti çıkışı! Yanardöner siyaseti bırakın, haddinizi bilin
İstanbul Silivri'de çıkan fabrika yangını uzun uğraşlar sonucu söndürüldü! Göz gözü görmedi
İstanbul Silivri'de çıkan fabrika yangını uzun uğraşlar sonucu söndürüldü! Göz gözü görmedi