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DÜNYA

Azerbaycan, Karabağ'a askeri operasyon başlattı! Tek hedef Ermeni askeri varlıkları...

 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması, askeri altyapıların etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivillerin ve bölgedeki imar çalışmalarında görev alan işçiler ile askeri personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Ermeni güçlerin Karabağ'da Azerbaycan'a saldırıları arttırmasının ardından Azerbaycan ordusu terörle mücadele operasyonu başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son birkaç ayda Karabağ bölgesinde yasa dışı bulunan silahlı Ermeni güçlerin Azerbaycan ordusunun mevzilerine saldırılarını yoğunlaştırdığı, yeni mevziler ve sığınaklar kazarak bölgeye ek askeri güçler ve askeri teçhizat toplandığının gözlemlendiği ifade edildi.

 Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi amacıyla anti terör operasyonu başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması, askeri altyapıların etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivillerin, bölgedeki imar çalışmalarında görev alan işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel çapta terörle mücadele operasyonlarına başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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